大阪府貝塚市の中学校でスプレーがまかれ子どもと大人あわせて21人がケガをした事件で、警察は15歳の男子生徒を緊急逮捕しました。 【写真を見る】【速報】男子生徒(15)を緊急逮捕中学校内でスプレー噴射か子ども含む21人けが生徒同士のトラブルで催涙スプレー噴射とみられる大阪・貝塚市 17日午前１０時半すぎ、大阪府貝塚市東山の貝塚市立第３中学校で、「敷地内で誰かがスプレーをまいた」と