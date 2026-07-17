暑さでパニックになるドイツ国内今年の6月末のドイツは、サハラ砂漠からの熱波に見舞われ、歴史的酷暑が10日以上も続いた。41度を超えたところもあったのだから、完全に異常事態。そして、それを受けた公共メディア、および主要メディアは、「温暖化」、「気候変動」と鬼の首を取ったように大はしゃぎ。殺人的な暑さ！病院の病室が37度！暑さによる死者が〇人！鉄道網がズタズタ！道路のアスファルトがボコボコ！救急車