日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみで“総資産7億円”を公言している棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が17日、公式X（旧ツイッター）を更新。妹の職業を明かした。先月手術のために入院し、今月1日に退院したことを報告していた桐谷さん。この日は「13日は妹と付き添ってくれてる友人と3人で、朝10時前に病院へ行き、手術の結果やこれからの治療のことを聞きました」と報告した。続けて「社会保険労務士の妹は、若い