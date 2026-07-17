〈売り上げが急増している『テスラ』を巡り、納車にまつわるトラブルが増加している。６月末には、横浜市が管理する駐車場を占拠しての大量納車が行われていたことが明らかになった。自動車生活ジャーナリスト・加藤久美子氏が切り込む〉「新車のテスラがどんどん駐車場に運び込まれてきました。しばらくするとお客さんらしき人たちが、タクシーやテスラ社員の送迎車などで続々と駐車場に入ってきました。駐車場内にある休憩施設も