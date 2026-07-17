アメリカ軍は6日連続でイランを攻撃し、軍事的な圧力を強めています。アメリカ中央軍は日本時間のけさ午前3時から「イランの軍事能力をさらに低下させるため、6日連続となる新たな攻撃を開始した」と発表しました。イランメディアは、ホルムズ海峡に近い沿岸部にある橋などが攻撃されたと報じています。一方、イラン側も徹底抗戦の構えを見せているほか、ロイター通信はイランがイエメンの親イラン武装組織フーシ派に対しイランの