【テヘラン共同】ロイター通信は16日、イランがイエメンの親イラン武装組織フーシ派に対し、イランの発電所が攻撃を受けた場合、紅海の封鎖に向けて準備するよう要請したと報じた。イラン政府高官らの話としている。