4年に1度のサッカーの祭典「FIFA ワールドカップ」（W杯）。“歴代最強”との呼び声も高かった日本代表は強豪国との接戦を繰り広げるも、決勝トーナメント1回戦で敗退したが、現地では熱狂的な日本のサッカーファンに加えて、有名人も熱いエールを送っていた。そのうちの一人が、テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（32）だ。三谷アナは7月12日に更新したインスタグラムで、メキシコ・モンテレイで行われた日本対チュニジアの試合をプ