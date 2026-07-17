イチゴ農園の猫たちの日常を発信し、多くの猫好きに愛されてきたXアカウント「キジトラ・コタローのウキウキDAYS!!」。しかし、2025年8月、その更新は突如途絶えた。それから8カ月後に投稿された「悲しいお知らせ」。そこには、かつて農園を救った看板猫・コタローくんとの突然の別れがつづられていた。農園を救った一匹の保護猫愛媛・松山市にあるイチゴ農園「まつもとファーム」。かつてこの農園では、イタチやネズミによる害獣