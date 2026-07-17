サイバー攻撃によるシステム障害が続くニチレイは安全が確認された倉庫や工場から、順次業務を再開させることにしている。一部店舗で食材が届かなくなった日本ケンタッキー・フライド・チキンは販売中止の商品が出ているほか、6月8日から実施していた購入時にクーポンを獲得できるキャンぺーンの中止を発表するなど、店舗運営にも影響が広がっている。鈴木農水大臣：円滑に業務再開が進み、ニチレイ社から食料品の供給が回復するよ