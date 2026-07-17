気象庁が東京都のレベル4大雨危険警報について、気象庁は対象市町村を追加しました。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。レベル4土砂災害危険警報が追加発表されたのは、神奈川県の横浜市北部です。レベル4大雨危険警報が追加発表されたのは、東京都の江戸川区、八王子市です。引き続き、レベル4大