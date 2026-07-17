（CNN）米国が16日、イランに対し6夜連続となる新たな空爆を実施した。米中央軍がソーシャルメディアで明らかにした。イランの各地では爆発が発生している。報道によると、攻撃目標はイラン南部全域に及び、南西部のペルシャ湾沿岸からパキスタン国境に近い南東部まで広がっている。CNNはイラン側の主張を独自に確認できていない。イランの半国営タスニム通信によると16日夜、ホルムズ海峡に浮かぶイランのゲシュム島にあるマサン