熱意をもって仕事に取り組んでいても、誰かの心ない一言をきっかけに冷めてしまうことがある。千葉県の40代女性（クリエイティブ系／各種、広告のデザイン業）から、残念な退職エピソードが寄せられた。女性はその職場に15年ほどパートとして在籍していた。長年働く中で、職場は少し歪な体制が常態化していたという。「社員よりもパートの方が勤続年数が長く、打合せから納品までパートがしていました。（社員が同席しますが、無言