¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£±£¸Æü¡¢¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¸å¡¢°Ý¿·¤¬¼«Ì±¤ÈµÞÀÜ¶á¡£¹ñÌ±¤È¼«Ì±¤ÏÀ¯ºö¤¬¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¤Ç£³ÅÞ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°Ý¿·¤¬¼«Ì±¤ÈµÞÀÜ¶á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÆóËçÀå¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÂ¾ÅÞ¤ÎÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¡££±£·£¸Ëü±ß¤Î½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÀ¯ºö¼Â¸½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡£ËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¹â»Ô»á¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤êµÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ø°ì½ï¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ì½ï¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ç·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£ÌóÂ«¤·¤¿¸øÌó¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬º£¤Î»þ´ü¡£ÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤½¤³¤ò¼Â¸½¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
