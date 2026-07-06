大阪・関西万博に設置されていた「ミャクミャク」の像が、7月6日から道頓堀に展示されています。 6日に大阪・道頓堀でお披露目されたのは、ミャクミャクモニュメント「いらっしゃい」。 大阪・関西万博の会期中、東ゲートで来場者を迎えましたが、閉幕後、今年2月から6月までは吹田市の万博記念公園に設置されていました。 大阪府はミャクミャクモニュメントを府内で巡回する計画を立てていて、今回、道頓堀が選ばれまし