死刑囚が病死したらどうなる？遺族の本音は「遺体はいらない、金だけ欲しい」刑務官が見た「現場のリアル」

2025年6月27日、座間市のアパートで男女9人を殺害したとして死刑が確定した、白石隆浩死刑囚の刑が執行された。死刑執行は2年11カ月ぶりのことだった。

死刑とは犯した罪を自らの死によって償う刑罰で、刑法11条で死刑は刑事施設内において絞首にて執行すると定められている。日本では死刑判決はどう行われ、死刑囚はどんな生活をして、死刑はどのように執行されるのか。

本記事では、漫画家・一之瀬はちさんが実際に死刑に立ち会った刑務官に取材したマンガ『刑務官が明かす死刑の現場』を取り上げる。

ペンの持ち方から寝相まで…死刑に参加した刑務官が明かす《死刑囚の生活》を縛る「細かすぎる規則」の実態より続く。

死刑が確定すると、死刑囚は独居での生活がスタートする。その際、収容中に病気にかかった場合は、必要に応じて入院などの措置を取ることが可能だ。

なお、執行前に死刑囚の病状が著しく悪化した場合、検察や法務当局に対して報告がなされ、場合によっては「執行停止」が検討されることもある。

本人の病気以外では父母の死などでも許可が下り、収容先を離れ一時的に自由の身となる例も存在する。もっとも、こちらはハードルが極めて高く、たとえ有期刑囚でも実際に認められるケースは稀だという。死刑囚の場合、認められることはほとんどないと言い切れるだろう。

ちなみに、死刑囚が病死した場合でも、すぐに「執行停止」処分とはならない。病院などの施設で亡くなった場合は、刑務官がまず遺体を拘置所へ連れ帰る。そこから検察への報告や確認手続きを経て、遺族への連絡と引き渡しの段取りが行われ、ようやく拘置所の手を離れることになるのだ。その間には、供養のための棺や花の手配も行う。

人ひとりが亡くなるということは、形式的にも実務的にも簡単ではなく、死刑囚に関しては特に煩雑な手続きを伴うのだ。

「遺体はいらない、金だけ欲しい」遺族の本音

死刑囚の遺族のうち、遺体の引き取りを望む人は非常に少ない。なかには、生前に散々迷惑をかけられた「迷惑料」として、留置金や請願作業で得た報奨金だけ欲しがる遺族もいるという。

一方、入所後に出版した書籍の印税などで莫大な遺産を残したとある死刑囚の場合は、遺族の間で相続を巡る争いが起き、対応が長期化したこともあった。

こうした現場を取材した作者の一之瀬はちさんは、次のように振り返る。

「普段命の価値は何よりも重いと言われますが、実際に死刑囚が亡くなった後の遺族の反応などを見ていると、そうではない部分もあるのかなと考えさせられました。人間は善悪の間で揺れる難しい生き物なのだと感じました」

「死刑囚の死」と聞けば重々しく思えるが、実際の現場では手続きに追われたり、遺族の遺産争いが絡んだりと、意外なほど生々しい。

・・・・・・

【もっと読む】『“塀の中”で最期を迎える「死刑囚の火葬」と「通常の火葬」の“決定的な違い”《元火葬場職員が明かす》』

【もっと読む】”塀の中”で最期を迎える「死刑囚の火葬」と「通常の火葬」の”決定的な違い”《元火葬場職員が明かす》