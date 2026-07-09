（CNN）米当局者は8日、アラビア海北部に展開する米空母「エイブラハム・リンカーン」に乗艦しているCNNのパメラ・ブラウン記者に対し、イランとの停戦は「少なくとも一時的に停止した」と明らかにした。同当局者によると、イランをめぐる情勢は引き続き非常に流動的であり、これまでに発表された攻撃に加えて、さらなる攻撃が行われる可能性がある。米軍は現在、様子見の姿勢を取っており、8日夜の攻撃対象は、空母など米軍の装備