（CNN）イランとの停戦は「終わった」可能性があるとのトランプ米大統領の発言から数時間後、米国は8日、イランに対する新たな攻撃を実施した。米中央軍がX（旧ツイッター）への投稿で攻撃を発表した。中央軍は「最高司令官の指示に基づき、ホルムズ海峡の航行の自由を脅かすイランの能力をさらに弱体化させるため、追加の空爆を開始した」とXに投稿。「重要な国際水路を自由に航行する商船や民間船員に対する最近の不当な攻撃につ