アメリカのトランプ大統領は8日、自身がイランによって暗殺される可能性に言及しました。トランプ大統領：私もいなくなるかもしれない。私は連中の最大の標的だからだ。そのことはあちこちで知られている。私は連中の一番の標的なんだ。トランプ大統領は8日トルコで開かれたNATO＝北大西洋条約機構の会見で、記者からイランによる暗殺の恐れについて問われ、「大統領という仕事は非常に危険だ。私はイランの「暗殺リスト」のトップ