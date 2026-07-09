日本マクドナルドは、ポケモンとコラボした「ポケモン夏マック」を実施する。【写真】「冒険が、ふたたび始まります！」『ポケモン GO』のXも告知2026年夏の特別企画として、日本マクドナルド55周年とポケモン30周年を記念したスペシャルタッグ。7月中旬から順次「トクニナルド編」、「サマーチャンスバッグ編」、「バーガー編」、さらに「ハッピーセット編」の4カテゴリで、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをはじ