ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が7日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。推し女優の名前を実名で告白した。山口は女優加藤小夏（27）のYouTubeチャンネルに複数回出演している。山口は「俳優の加藤小夏ちゃんが、私の推しガール、なんと今週の土曜日にオールナイトニッポン0をやるらしいの」と切り出した。「これ、土曜日でしょ？