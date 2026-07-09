人気バンドMrs. GREEN APPLEの元ドラマー山中綾華氏（31）が6月27日、自身の公式Xで「ラウンドワン」の社外取締役に就任したことを明かした。「山中氏は2021年末にミセスを脱退後、23年に社会保険労務士試験に合格。ラウンドワンは『プロドラマーとしてのエンタメ業界の現場感覚・クリエイティブな視点』『社労士としての専門的知識・経験』などを起用理由に挙げています」（市場関係者）合格率6％の難関を突破した山中氏（本人