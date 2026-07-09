7月3日、秋篠宮家の次女・佳子さまは横浜市中区にある盲学校「横浜訓盲学院」を私的に訪問し、高等部の生徒らの授業を見学された。【写真】現在、再販されている佳子さま愛用の「水玉ワンピース」。ほか佳子さまの過去の水玉ワンピース着用のお姿も「宮内庁によると、佳子さまが同学院に通う生徒の保護者と知り合う機会があり、今回の訪問が実現したといいます。音楽の授業では、生徒らが合唱や楽器で『アメイジング・グレイス