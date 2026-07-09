平成のピカソと名高い #雨宮天 さんに

夏川のキャラクターを描いていただきました！

独特の世界観にヒヨコとパンダが合わさって

絶妙なハーモニーを奏でていますね。



このコラボレーションでポップアップストアを展開するのが夢です！



（夏川🐣🐼） pic.twitter.com/s6zvNPjMdu