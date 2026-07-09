職場で参加した新入社員との交流会で自己紹介資料を見ていた女性が目にしたのは、名前や出身地などと一緒に並んだ、見慣れない「MBTI：ENFP」の文字。自己紹介の項目として当然のように「MBTI」が入っている光景にジェネレーションギャップを感じたエピソードを描いた漫画がXで66万件のインプレッションを記録し、反響を呼んでいます。【漫画】あさみさんのMBTIは何ですか？（全編を読む）投稿主は、SNSで絵日記漫画を更新している
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