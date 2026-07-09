同居する女性の唇を針と糸で縫いつけてケガをさせたとして、茨城県警に傷害の疑いで逮捕された古河市諸川の自称アルバイト従業員・櫻井政恵容疑者（49）。その自宅での生活実態を最も間近で見てきた男性が集英社オンラインの取材に応じた。 《独自・画像あり》監視された自宅内の写真、加工されていない櫻井容疑者の自撮り、コスプレ写真と、被害に遭った姉妹が料理を作る姿も 男性は、被害女性（42）が過去に「罰」として、自ら
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