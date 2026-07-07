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漫画家・植田まさし氏、連載作品すべてが終了 出版社が異例の合同声明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 4コマ漫画の第一人者・植田まさし氏の現連載3作が終了したと報じられた
  • 掲載誌3社が出版社の枠を超えた異例の合同メッセージで長年の功績に感謝した
  • 1970年代から活躍し「コボちゃん」など国民的人気作を生み出してきた漫画家である
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