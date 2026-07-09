リチウムイオン電池火災対策として、京都市消防局が金属缶を使った保管方法を公開した。缶が炎の広がりを抑えるという。京都市消防局が対策動画…「リチウムカンカン大作戦」リチウムイオン電池が原因とみられる火災が相次ぐ中、京都市消防局は新たな対策を紹介する動画を公開した。「リチウムカンカン大作戦」と名付けた取り組みの一環として公開した動画はこちらだ。ふたが開いた金属の缶に入れられたモバイルバッテリーが映って