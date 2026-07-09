南米ベネズエラで起きた大規模な地震は、8日で発生から2週間となりました。死者が3800人を上回るなど被害が拡大するなか、各国へ人道支援が呼びかけられています。ベネズエラ北西部で先月24日に発生した大規模な地震では、8日までに3811人が死亡し、1万6740人がケガをしています。行方不明者を捜すためのウェブサイトにはいまだにおよそ3万人が登録されています。OCHA＝国連人道問題調整事務所は8日、今回の地震で130万人への人道