インターネットカフェ「快活CLUB」のアプリにサイバー攻撃を仕掛けた疑いなどで18歳の男が逮捕されました。18歳の男は2025年1月、「快活CLUB」の公式アプリのサーバーに720万回以上にわたり会員情報を取得する不正な指令を送り、一部の機能を停止させた疑いが持たれています。このサイバー攻撃を行ったグループには、4人のメンバーがいて、当時、小学6年の男子児童も含まれていたということです。男は調べに対し、「高度なプログラ