携帯用扇風機（ハンディーファン）の使用時に破裂事故や、周囲の人を巻き込むトラブルが発生しているとして、消費者庁が公式サイトで注意を呼び掛けています。【画像】充電していただけなのに…これが「ハンディーファン」の使用時にあった“恐ろしい事故”です！充電中に爆発も消費者庁によると、次の事故が発生しているといいます。【主な事故事例】・携帯用扇風機を使用中、床に落とした。回り続けていたので、引き続き使っ