俳優の竹内涼真（33）が抜群の存在感を発揮している。立て続けにW杯の関連番組や中継に出演した直後、競馬場にも姿を現し、現地で黄色い大歓声を浴びていた。＊＊＊【写真を見る】W杯仕事の直後には函館に登場し…女性ファンを嫉妬させた「竹内涼真」のツーショットほか本田の露出増は必至目下、テレビ業界では「出場選手を除けば、W杯関連で最も好感度を上げたのは本田圭佑」と言われているそうだ。民放キー局のプロデ