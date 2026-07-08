《ごめん。僕は心から、もうフジとは関わりたくないです》7月7日夜、俳優・佐藤二朗（57）がXで綴ったフジテレビに対する“絶縁宣言”。発端はもちろん、6月23日に最終回を迎えたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）をめぐる佐藤の“ハラスメント疑惑”だ。「佐藤さんはドラマで女優・橋本愛さん（30）とW主演を務めましたが、7月1日の『文春オンライン』の報道やフジテレビの報告書によると、同作の撮影中に佐藤さんがアドリ