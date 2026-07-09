もうすぐ待ちに待った夏休みです。しかし、物価高や円安が冷や水を浴びせ、夏休みの予算は去年より2万円減って5年ぶりの減少となっています。明治安田生命のアンケートによりますと、今年の夏休みに使う平均予算は去年より2万円近く少ない8万5145円でした。予算が減った最大の要因は「物価高」です。最も多かった理由が「物価高で家計が厳しいため」で、全体の66%あまりを占め、去年の62%から増加しました。コロナ禍以降、行動制限