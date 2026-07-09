右太腿裏の肉離れから復帰を目指すホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、傘下3Aシャーロット・ナイツでブルワーズ傘下3Aサウンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第1打席でいきなり長打を放った。初回、先頭・西田陸浮が内野安打で出塁し無死一塁で第1打席を迎えると、相手右腕の2球目、外角低めのチェンジアップを捉えて、左中間を破る適時二塁打とし、一塁走者の西田が生還した。前日7日（同8日）、