中東情勢の不安が再燃する中、原油の価格が上昇しています。国際指標となる先物価格が、一時、約2週間ぶりの水準となる1バレル＝76ドルを超えました。こうしたなか市場では、日銀の利上げが物価高に追いつかなくなるリスクが意識され、長期金利が上昇を続けています。債券市場での長期金利は指標となる新発10年物国債の利回りが、一時2.885％となり、約29年ぶりの高い水準となりました。