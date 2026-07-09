子犬たちの可愛すぎる「食事シーン」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で137万8000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「確かに一蘭だ！」「スムーズｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、7匹の子犬のご飯で『一蘭風のスペースを作ってみた』結果→思わず笑ってしまう光景】 子犬たちが向かった先に… Instagramアカウント「yamahaxjr1200inst」の