山崎賢人は「兄貴」佐野勇斗のコメントに増田貴久がツッコミマイナビニュース

山崎賢人は「兄貴」佐野勇斗のコメントに増田貴久がツッコミ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 7月9日放送の『ぐるぐるナインティナイン』に山崎賢人が出演する
  • 「キングゴチ」形式でキングの絶対命令に従うルールが発動されるという
  • 佐野勇斗は語尾を「だっちゃ」にする指令を受けピンチに陥るとのこと
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