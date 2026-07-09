アメリカ軍はイランがホルムズ海峡で商船を攻撃したことへの対抗措置として、2日連続でイランへの攻撃を実施しました。【映像】米中央軍の攻撃の様子アメリカ中央軍は8日、トランプ大統領の指示に基づき、ホルムズ海峡での航行の自由を脅かすイランの能力を低下させるとして、イランへの追加の攻撃を始めたと発表しました。トランプ大統領も自身のSNSに、「船舶への攻撃に対する報復措置だ」としたうえで、「イランが再び同