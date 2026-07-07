小池栄子、流行する時短スキンケア商品に私見「あれは怠けすぎ」マイナビニュース

小池栄子、流行する時短スキンケア商品に私見「あれは怠けすぎ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビ系で放送されているバラエティ番組「超調査チューズデイ」
  • 7日の放送分で「2026年上半期トレンドTOP20」を特集
  • 小池栄子は、時短スキンケア商品に対し「怠けすぎ」などと持論を展開した
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