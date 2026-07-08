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サッカー元日本代表の吉田麻也 DAZNで本田圭佑との会話を明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 元日本代表DF吉田麻也がDAZNの番組で監督への関心を示した
  • 3日前に本田圭佑と会い「アシスタントコーチで行けます？」と聞いたそう
  • 本田も森保一監督の後継として自ら名乗りを上げている状況である
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