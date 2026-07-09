フジテレビが7月7日に自社サイトを更新し、物議を醸している俳優・佐藤二朗（57）による女優・橋本愛（30）に対するハラスメント疑惑報道に対し、約5300字の声明を発表した。フジテレビが公式に声明を出したのは、7月1日の「文春オンライン」によるトラブル報道を受けて7月2日にコメントを発表して以来、2度目となる。フジの声明によると、当初、橋本側は、ドラマにキスシーンやベッドシーンがないことから、過去のハラスメント被