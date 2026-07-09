高松南警察署 高松南署は9日、高松市松縄町の整体師の男（75）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は6月24日午前9時30分ごろから正午ごろまでの間、経営する整体院で、施術中の40代女性の胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いです。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。