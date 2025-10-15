藤本美貴、庄司智春との結婚時に求めた唯一の条件とは？「家庭にどっぷり入る気は…」

10月14日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。夫・庄司智春（品川庄司）と結婚した際に望んだ条件について語った。

今回の動画では、YouTubeチャンネルのリアルイベントで行われた“生人生相談”の模様が公開され、結婚相手に求める条件の違いで、彼女と別れてしまったという男性からの悩み相談を受ける場面があった。

こうした相談テーマの流れで、“自身も結婚する前に何か条件はあったのか？”と聞かれた藤本は、「条件全然考えたことないかも」「家庭にどっぷり入る気はないです、くらいな感じかな。あとはなんか、条件っていう条件ないかも」と回答。

また、MCから“夫の庄司とは奇跡的なマッチングだったのではないか？”と聞かれると、「でもなんか、すり合わせみたいなところない？相手が心地よい過ごし方と、自分の心地よい過ごし方が、絶対ピッタリだとは限らないじゃん？」「って時に話し合って、この距離感がいい感じに掴めるようになっていくのかなって、ちょっと思いますけどね」と話しつつ、「あきらめないでほしいね、出会いをね」と、相談者へエールを送った。