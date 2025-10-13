また「非常識」と怒鳴られた…新旧役員がドン引きした会長のありえない発言｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第35話をごらんください。

主人公・山吹さんは、新しい子ども会役員たちに新一年生歓迎会の説明をしているところ。来賓に渡す紅白饅頭について、変更したほうがいいところを提案していると…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

今日は、子ども会の新旧役員の引き継ぎ会。主人公・山吹さんは、レク係として申し送り事項を伝えます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

引き継ぎで、大切なことを伝えます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

お菓子に対して紙袋が大きすぎて、不格好でした。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

去年の反省を活かし、次につながる提案をします。新役員の皆さんも、納得している様子ですが…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

元会長・べき子さんは、山吹さんの意見をさっそく否定。

©amatou_kotton

べき子さん、前年度の引き継ぎの内容で気に入らないことがあったようですね。変えた方がいいことを提案しているだけなのに、何かおかしなことでもあるんでしょうか。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）