¥á¥¥·¥³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¸µ¥Þ¥óUÁª¼ê¤ËÁá¤¯¤âÈãÈ½¤¬¡¡·èÄêµ¡°ï¤Ç4ÀïÌµÆÀÅÀ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤³¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö½é¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£²Æ¤Ë¥®¥ê¥·¥ã¤ÎAEK¥¢¥Æ¥Í¤«¤é¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿FW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤ËÁá¤¯¤âÈãÈ½¤¬µ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤Ï¥Þ¥óU¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂàÃÄ¤·¤ÆAEK¥¢¥Æ¥Í¤Ø¡£¤½¤³¤«¤é¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ØÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤«¤é4»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ê©¡ØFoot Mercato¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏÈà¤Î¤É¤³¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¥×¥ì¥¤¤À¡£¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òµÕ¸þ¤¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Â¤Ë¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁ´ÉôÈà¤ÎÂ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄ¶¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AEK¥¢¥Æ¥Í¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤âºÇ¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤¨¤º¡¢Âà¾ì½èÊ¬¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥óU»þÂå¤Ë¤Ï¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢29ºÐ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï±¢¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£
