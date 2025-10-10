【ハイチュウ】50周年記念♡東京駅限定「ハイチュウショップ」が登場！

ソフトキャンディ「ハイチュウ」が、ついに発売50周年を迎えます♡ それを記念して、森永市場開発は「ハイチュウショップ」を東京駅一番街・東京おかしランド内に期間限定でオープン。成田空港での初出店に続き、今回は新商品「紅白金ハイチュウ」や「総選挙ハイチュウ」などがラインアップに加わり、さらにパワーアップ♪ 限定グッズも盛りだくさんの特別イベントです。

ハイチュウの世界を堪能♡東京駅限定ショップが登場

森永製菓の人気ソフトキャンディ「ハイチュウ」が、50周年を記念して東京駅に限定ショップをオープン。

2025年10月16日(木)～11月17日(月)の約1か月間、東京駅一番街B1の「東京おかしランド」イベントスペースに登場します。

今回の「ハイチュウショップ」は、成田空港での初開催に続く第2弾。

前回好評だったオリジナル商品に加え、新作「紅白金ハイチュウ」「総選挙ハイチュウ」など、ここでしか手に入らない限定アイテムがラインアップされています。

限定グッズも充実！50周年ならではの特別ラインアップ

店内では「ハイチュウ」モチーフのTシャツやポーチ、ステッカーなど、イベント限定のオリジナルグッズを多数販売。

50種の歴代フレーバーから人気投票でNo.1を決めた「ハイチュウ総選挙」で選ばれた上位フレーバーをモチーフにした商品も登場します。

投票結果は1位グレープ、2位グリーンアップル、3位ヨーグルト味。懐かしの味わいとともに、ハイチュウファンの思い出が詰まった限定企画となっています。

50周年を迎えた「ハイチュウ」が贈る特別な限定ショップは、見て、食べて、選んで楽しい空間です。

新作「紅白金ハイチュウ」や、人気投票から生まれた「総選挙ハイチュウ」など、ここでしか味わえない特別なラインアップをお楽しみください♪

この秋は東京駅で、“ハイチュウの世界”に浸る甘いひとときを。限定グッズと一緒に、50年の歴史に想いを馳せてみてはいかがでしょうか♡