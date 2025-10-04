脈アリ、脈ナシどっち？男性の「本命行動」と「社交辞令的行動」の見分け方
「優しいし、気にかけてくれる…でもこれって本命？それとも社交辞令？」
恋愛中なら誰もが一度は抱く疑問ですが、男性の行動には、“誰にでもする社交辞令的な優しさ”と“本命だけに見せる特別な行動”があるのです。そこで今回は、勘違いを防ぐための見分け方を紹介します。
社交辞令的行動は「軽さ」が特徴
ドアを開けてくれる、荷物を一瞬だけ持ってくれる、LINEにすぐ返信してくれるなどの行動はマナーやその場のノリでできるものです。誰にでも同じ態度を取る男性は、必ずしも好意を持っているわけではありません。「なんとなく気を遣っているだけ」というケースも多いので、過信しないようにしましょう。
本命行動は「時間」と「手間」で分かる
一方、本命女性にだけ見せる行動は“継続的な投資”が伴います。忙しい中でも会う予定を優先する、好きな食べ物や体調を覚えて気遣う、トラブル時に一番に駆けつけてくれるなどは時間や労力を割かないとできないこと。本気度は「どれだけあなたにリソースを注いでいるか」で判断すると見抜きやすいです。
見極めは「一貫性」と「周囲への態度」
さらに注目したいのは“一貫性”。気分次第で態度が変わる男性は脈アリではない可能性が高いです。また、周囲への態度と比較するのも有効。あなたにだけ特別な配慮があるのか、それとも誰にでも同じ優しさなのかを冷静に見れば答えは見えてきます。
男性の優しさをすべて「脈アリ」と受け取ってしまうと、期待外れで傷つくことも。本命行動と社交辞令的行動を見極める目を持てば、恋愛での無駄な不安や勘違いを減らせますよ。
