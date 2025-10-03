この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのトケルさん（三谷幸喜ドラマ考察系YouTuber）が、自身のチャンネルで公開された動画『【もしがく】初回ドラマ考察 第２話まで観た感想！伏線回収 結末最終回予想 もし楽 もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう』にて、フジテレビ系新ドラマ『もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう？』（通称・もし楽）の第2話までを視聴した率直な感想を語った。



動画では「初回放送の中で気になったシーンの一つがこれでした」として、上木隆之介さん演じる蓬莱正吾のモノローグシーンへの共感や、日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』との類似点に触れる場面も。さらに、八分坂という架空の街のモデルが渋谷の百軒棚地区であること、ドラマの群像劇的要素や、登場人物たち一人ひとりの変化に期待を寄せつつも、「僕は三谷幸喜さんのドラマや映画で好きな作品はたくさんあるものの、最近の特に映画ではついていけないと思う作品も結構ありました」と近年の三谷作品への複雑な胸中を明かした。



トケルさんは、「コメディーのはずなんですが、あまり笑えるところもなかったな、というのが僕の感覚です」とし、「第一話がそこまで魅力的に感じられませんでした。次の話を見たいと思わせる動機づけが弱い気がしました」と正直な印象を述べた。また、「今の分かりやすすぎるテレビドラマに対する対抗心のようなものの現れなんでしょうか」と、作中のセリフや演出から、現代ドラマへの問題意識が込められているのではないか――と鋭い考察も展開している。



一方で、「群像劇のようなんで、最終的にはそれぞれが、この八分坂という街で変わっていく様が描かれるのかもしれません」「後半にかけて怒涛の伏線回収ラッシュで面白くなるというパターンもあり得るとは思います。そこまで我慢できるかですね」と、今後の展開に希望を残す見方も披露。「フジテレビはかなり力を入れてこのドラマを作っていると思います。もし後半面白くなるとしても、そこまで視聴者をつなぎ止めなければ、面白さは伝わらない」と力を込めた。



