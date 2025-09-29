「着回しリレーで分かる」着てきた服に似合う「新しい服」





「白T+デニムからつながる新しさ」

装いに「ワクワク感」をもたらしてくれる新しい服。必然的に「似合う」を引き寄せるためには今あるものをアップデートさせる感覚で探していくのが賢い手段。王道の白T＋デニムからしりとりのようにつないでいく、ワードローブづくりをプランニング。







（白Tとデニムからスタート）

1.王道のベーシック

白Tもデニムも美形なフォルムを貫いて「自信が持てるシンプル」へ。デニムはワイドシルエットの存在感を生かす、ウォッシュやクラッシュなど加工感のないシンプルな1本。ルーズなフォルムなのにウエストやヒップまわりはコンパクトだから、後ろ姿まで抜かりなくすっきりと。ハリのある生地は、脚線をまっすぐ見せるだけでなく、穿くほどに味わいが出る風合い。 インディゴデニムパンツ／DIESEL（DIESEL JAPAN）

寒くなるまで活躍する白Tシャツは、着ていて気持ちがいいのに透けにくい生地。ボトムのシルエットやテイストに左右されることなく、アレンジも効く使い勝手のよさ、ぴったりせずともすっきり見える体型カバーにも優れたシルエット。 Tシャツ／GISELeオリジナル







（トップスを秋色に）

2.重厚感をもたらす「ブラウン」に変更

インディゴデニムパンツは着まわし。体に沿う、肩にステッチのないTシャツのシルエットはそのままに、色だけこっくりとしたブラウンで落ち着いた印象に。ウエストにはレザーベルトを巻いてきちんと感を高めれば、スニーカーでも充分大人っぽさを維持。 ブラウンTシャツ／HER.







ブラウンTシャツは着回し。グラデーション配色でONタイムにも向くTシャツスタイルに。デニムなみに使い勝手がいいのに、シーンレスにはけるスラックスのようなチノパンは１本あると便利。Tシャツながら気品漂うブラウンとの計算高い濃淡で、きちんと感を底上げ。 ベージュチノパンツ／アルアバイル







