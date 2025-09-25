ゆっくり息を吐きながら伸ばして気持ちいい！ 「太もも裏伸ばし」
「最近腰、つらくない？」友人たちとの悩み共有。腰痛はストレッチで良くなりますか？／1分腰ゆるめストレッチ（1）
腰痛改善のカギは、胸と股関節をほぐすこと!?
漫画家のたかツキなほりさんは、仕事中にときどき腰が痛くなったり足がしびれたりすることが多くあるそう。けれどそれは「腰痛予備軍」であると友人に指摘され、このままではいけないと、腰痛治療の世界的名医である西良浩一先生のもとを訪ねてみることに！
そこで教えてもらったのは、腰痛を抱える方の多くは、腰以外の筋肉が固まってしまっているため、立ち上がったり、かがんだり、ひねったりなど、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっているということ。
※本記事はたかツキなほり（著）、 西良浩一（監修）の書籍『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■太もも裏伸ばし
1 片足のひざ裏を両手で抱える
2 口から息をゆっくり吐きながら6秒かけてひざを伸ばす
※太ももの裏が伸びていればひざが少し曲がってもOK！
※太もも前面に力を入れながらかかとを天井に押し出す
3 鼻から息を吸いながら4秒かけてゆっくりと1の姿勢に戻る
▶1〜3を左右3セットずつ
■「座ってできる」太もも裏伸ばし
1 イスに浅く腰かけたら骨盤を立てる片足を前に伸ばしてかかとを床につけつま先を上げる両手は腰に当てる
※耳・肩・腰を一直線に！
2 口から息をゆっくり吐きながら上半身を一直線に伸ばしたまま6秒かけて身体を前に倒す
※お腹をへこませながらおへそを太ももに近づけるイメージ
3 鼻からゆっくり息を吸いながら4秒かけて1の姿勢に戻る
▶1〜3を左右3セットずつ
著＝たかツキなほり、監修＝西良浩一／『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』